Россиянин под гипнозом взял многомилионный кредит и ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, пять тысяч, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, рубли, взятка, купюры, евро, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Мужчина пожаловался в полицию, что отдал все деньги сотрудникам банка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Москвы оформил кредит и ипотеку под гипнозом. С такой жалобой мужчина обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«По словам заявителя, в состоянии гипноза в отделении банка он подписал договор на получение ипотечного кредита в размере 5,5 миллионов рублей. Он уточнил, что сделал это в присутствии сотрудников финансовой организации», — передает «Ридус».

Затем в кассе того же банка, согласно рассказу мужчины, он получил почти пять миллионов рублей и отдал деньги работникам банка. Средства мужчине пока не вернули. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...