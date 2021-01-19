Россиянин под гипнозом взял многомилионный кредит и ипотеку

Житель Москвы оформил кредит и ипотеку под гипнозом. С такой жалобой мужчина обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
«По словам заявителя, в состоянии гипноза в отделении банка он подписал договор на получение ипотечного кредита в размере 5,5 миллионов рублей. Он уточнил, что сделал это в присутствии сотрудников финансовой организации», — передает «Ридус».
Затем в кассе того же банка, согласно рассказу мужчины, он получил почти пять миллионов рублей и отдал деньги работникам банка. Средства мужчине пока не вернули. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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