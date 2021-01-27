Президент России выступил на международном экономическом форуме — договор СНВ-3 одобрен Госдумой — силовики прокомментировали расследование Навального — за нападение на полицейских могут ужесточить наказание — в ГД предложили ежегодно индексировать выплаты работающим пенсионерам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 января — в обзоре URA.RU:
Путин выступил на сессии ВЭФа
- Президент России Владимир Путин 27 января в режиме видеоконференции выступил на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. В частности, он отметил, что людей на акции протеста выводят бытовые проблемы.
- Также глава государства заявил, что нельзя допускать глобальных конфликтов, так как «мировая война станет концом цивилизации».
Россия одобрила соглашение по СНВ-3
- Госдума России 27 января ратифицировала продление договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, которое было подписано между РФ и США в 2010 году.
- По словам представителя российского МИДа Сергея Рябкова, гиперзвуковая система «Авангард» ВС РФ попадет под действие договора.
- Также Рябков заявил, что США согласились продлить договор на условиях России.
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который в 2010 году подписывал этот договор в статусе президента РФ, считает, что его продление может стать основой новых соглашений в области стратегической безопасности.
Квартиру Навального обыскали
- Сотрудники силовых ведомств пришли с обыском в квартиру блогера Алексея Навального в Марьине. Об этом сообщил директор Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора) Иван Жданов.
В ФСБ и ФСО ответили на вопросы о «дворце Путина»
- В районе Геленджика нет объектов, которые охраняются сотрудниками Федеральной службой охраны. Об этом сообщили в ведомстве.
- По информации из Федеральной службы безопасности, бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где расположен объект, который показан в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора), была установлена в интересах пограничной безопасности.
За нападение на силовиков могут усилить ответственность
- В России нужно ужесточить наказание за нападения на полицейских. Об этом URA.RU заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова.
Власти выделят миллиарды рублей на выплаты соцработникам
- Правительство РФ выделило более девяти млрд рублей на выплаты социальным работникам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии
- Индексация выплат работающим пенсионерам должна проводиться ежегодно с учетом инфляции. С таким предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
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