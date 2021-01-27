Президент России Владимир Путин выступил на сессии Всемирного экономического форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России выступил на международном экономическом форуме — договор СНВ-3 одобрен Госдумой — силовики прокомментировали расследование Навального — за нападение на полицейских могут ужесточить наказание — в ГД предложили ежегодно индексировать выплаты работающим пенсионерам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 января — в обзоре URA.RU:

Путин выступил на сессии ВЭФа

Президент России Владимир Путин 27 января в режиме видеоконференции выступил на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. В частности, он отметил, что людей на акции протеста выводят бытовые проблемы.

Также глава государства заявил, что нельзя допускать глобальных конфликтов, так как «мировая война станет концом цивилизации».

Россия одобрила соглашение по СНВ-3

Госдума России 27 января ратифицировала продление договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, которое было подписано между РФ и США в 2010 году.

По словам представителя российского МИДа Сергея Рябкова, гиперзвуковая система «Авангард» ВС РФ попадет под действие договора.

Также Рябков заявил, что США согласились продлить договор на условиях России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который в 2010 году подписывал этот договор в статусе президента РФ, считает, что его продление может стать основой новых соглашений в области стратегической безопасности.

Квартиру Навального обыскали

Сотрудники силовых ведомств пришли с обыском в квартиру блогера Алексея Навального в Марьине. Об этом сообщил директор Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора) Иван Жданов.

В ФСБ и ФСО ответили на вопросы о «дворце Путина»

В районе Геленджика нет объектов, которые охраняются сотрудниками Федеральной службой охраны. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации из Федеральной службы безопасности, бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где расположен объект, который показан в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора), была установлена в интересах пограничной безопасности.

За нападение на силовиков могут усилить ответственность

В России нужно ужесточить наказание за нападения на полицейских. Об этом URA.RU заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова.

Власти выделят миллиарды рублей на выплаты соцработникам

Правительство РФ выделило более девяти млрд рублей на выплаты социальным работникам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии

Индексация выплат работающим пенсионерам должна проводиться ежегодно с учетом инфляции. С таким предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.