Самое важное в России и в мире на 27 января. Путин выступил в Давосе, Россия продлила ракетный договор с США, у Навального прошли обыски

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин выступил на сессии Всемирного экономического форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России выступил на международном экономическом форуме — договор СНВ-3 одобрен Госдумой — силовики прокомментировали расследование Навального — за нападение на полицейских могут ужесточить наказание — в ГД предложили ежегодно индексировать выплаты работающим пенсионерам. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 27 января — в обзоре URA.RU:

Путин выступил на сессии ВЭФа

  • Президент России Владимир Путин 27 января в режиме видеоконференции выступил на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. В частности, он отметил, что людей на акции протеста выводят бытовые проблемы.
  • Также глава государства заявил, что нельзя допускать глобальных конфликтов, так как «мировая война станет концом цивилизации».

Россия одобрила соглашение по СНВ-3

Квартиру Навального обыскали

  • Сотрудники силовых ведомств пришли с обыском в квартиру блогера Алексея Навального в Марьине. Об этом сообщил директор Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора) Иван Жданов.

В ФСБ и ФСО ответили на вопросы о «дворце Путина»

  • В районе Геленджика нет объектов, которые охраняются сотрудниками Федеральной службой охраны. Об этом сообщили в ведомстве.
  • По информации из Федеральной службы безопасности, бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где расположен объект, который показан в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — прим. редактора), была установлена в интересах пограничной безопасности.

За нападение на силовиков могут усилить ответственность

Власти выделят миллиарды рублей на выплаты соцработникам

  • Правительство РФ выделило более девяти млрд рублей на выплаты социальным работникам, которые работают с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии

  • Индексация выплат работающим пенсионерам должна проводиться ежегодно с учетом инфляции. С таким предложением выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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