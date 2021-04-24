Ретейлер назвал причину роста цен на продукты

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Цена продукты в РФ растут из-за дефицита в импортном сырье Фото:

Из-за дефицита импортного сырья в России начали расти цены на продукты. Об этом заявил эксперт рынка ритейла Даниил Сомов.

«Сейчас много дефицита импортного продуктового сырья. Особенно из тех стран, где строгие COVID-ограничения. Достаточно одному крупному „источнику“ сырья прекратить поставки, дефицит образуется мгновенно», — передают слова Сомова «Невские новости».

Спикер подчеркнул, что, в частности, из-за закрытия завода во Франции, нагрузка на рынке натуральных подсластителей легла на китайские компании. В итоге сырье подорожало на 50%. Эксперт добавил, что рост цен на продукты идет там, где производители используют импортное сырье из Азии или Европы В целом, по словам председателя комитета по торговле Петербургского регионального отделения «Деловая Россия» Дмитрия Чтецова, в отрасли общественного питания цены выросли на 20% (по сравнению с мартом 2020 года). «На сегодняшний день многие игроки рынка уже подняли цены, некоторые представители отрасли ждут летнего сезона для повышения цен до схожих показателей, другие повышают цены постепенно», — подчеркнул он.

Ранее специалисты исследовательского центра «Тинькофф Data» заявили, что россияне стали реже покупать овощи, фрукты и мясо. В Минэкономразвития РФ не исключили, что до конца 2021 года уровень инфляции поднимется до 4,3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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