В Минэкономразвития спрогнозировали рост цен на услуги ЖКХ

В России на 5% вырастет стоимость электроэнергии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России будут расти тарифы на газ, воду и свет. Это следует из прогноза Минэкономразвития на 2022—2024 годы. Сценарные условия опубликованы на сайте учреждения.

«Размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — отмечается в документе Минэкономразвития.

Стоимость электричества для предприятий в среднем ежегодно будет увеличиваться не более, чем на 3%. Рост тарифов за тепло, водоснабжение и водоотведение для граждан, как и индекс изменения платы, не будет превышать 4%. Исключения составляют лишь регионы, где будет проходить ремонт и обновление систем. Цена на для всех категорий будет увеличиваться ежегодно в среднем на 3%.

Ранее о неоправданном росте тарифов на ЖКХ заявил президент РФ Владимир Путин. Эксперты, по данным агентства Nation News, отмечали, что сэкономить на электроэнергии помогает дорогостоящая бытовая техника за счет энергосберегающих технологий.