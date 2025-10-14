Володин дал нелестную характеристику странам Прибалтики из-за гонений на россиян

Решение Латвии о депортации граждан РФ ожидаемо, так как страны Прибалтики — марионетки фашиствующего режима в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим», — цитирует Володина ТАСС. По его словам, в Европе пренебрегают правами граждан. Он также добавил, что молчание стран ЕС по этой теме «напоминает события прошлого века».
Ранее латвийские власти объявили о депортации граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, после истечения срока их разрешений на проживание 13 октября. По данным МВД РФ, для поддержки более 800 депортируемых уже разработан комплекс мер, а с 2006 года действует программа по переселению соотечественников из-за рубежа. Российское посольство в Латвии посчитало, что о «срочной депортации граждан» с территории страны после 13 октября говорить рано.
