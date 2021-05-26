Глава МИД Украины: когда Киев смирится с «Северным потоком-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Киев собрался бороться с «Северным потоком — 2» до завершения проекта Фото:

Власти Украины прекратят борьбу против строительства газопровода «Северный поток -2» только тогда, когда проект будет завершен. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Украина будет бороться с „Северным потоком — 2“ до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет газ», — цитирует ТАСС слова министра. Конкретные методы борьбы Кулеба не назвал.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. В начале мая Берлин временно приостановил проект. Против строительства выступают в США и на Украине. При этом от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG Вашингтон отказался, а в отношении российских компаний и судов — ввел новые.

При этом на днях российское судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для газопровода. В Белом доме признали, что проект будет завершен, несмотря ни на какие санкции, пишет «Царьград». А в Европе уверены, что появление «Северного потока — 2» станет для президента России Владимира Путина геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в странах Евросоюза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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