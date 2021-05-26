Глава МИД Украины: когда Киев смирится с «Северным потоком-2»

Киев собрался бороться с «Северным потоком — 2» до завершения проекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Украины прекратят борьбу против строительства газопровода «Северный поток -2» только тогда, когда проект будет завершен. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Украина будет бороться с „Северным потоком — 2“ до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет газ», — цитирует ТАСС слова министра. Конкретные методы борьбы Кулеба не назвал.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод из России в Германию. В начале мая Берлин временно приостановил проект. Против строительства выступают в США и на Украине. При этом от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG Вашингтон отказался, а в отношении российских компаний и судов — ввел новые.

При этом на днях российское судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для газопровода. В Белом доме признали, что проект будет завершен, несмотря ни на какие санкции, пишет « Царьград ». А в Европе уверены, что появление «Северного потока — 2» станет для президента России Владимира Путина геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в странах Евросоюза.