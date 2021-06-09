Политолог: учения НАТО на Украине являются подготовкой вторжения

Алексей Селиванов заявил, что Украина планирует захватить Донбасс Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Учения украинской армии являются ширмой для подготовки вторжения на Донбасс. Об этом заявил политолог Алексей Селиванов.

«Кроме политической демонстрации, учения — это еще и идеальная ширма для того, чтобы подготовить внезапное вторжение. Ряд „ястребов“ как среди военно-политического руководства Украины, так и среди западных кураторов ВСУ, планировали бросок украинской армии с целью захвата народных республик Донбасса», — сказал Селиванов телеканалу «Рен.тв». По его словам, это бы произошло, если бы армия России оперативно не провела учения на границе с Украиной.

«Украинцы и их западные покровители увидели, что Россия не только имеет современные вооруженные силы, но и способна их перебрасывать в настолько сжатые сроки, что это привело в оторопь западных вояк», — сообщил политолог. Поэтому весной 2021 года агрессивные планы против Донбасса сорвались.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс после провала совместных учений НАТО и Вооруженных сил Украины. Президент хочет проверить условия проживания военных, а также состояние военной техники и вооружения.