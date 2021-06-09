Зеленский посетил Донбасс после учений НАТО. В ДНР назвали причину

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Президент Украины проведет разбирательство с военными силами Украины после провальных учений Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил Донбасс после провала совместных учений Вооруженных силу Украины (ВСУ) с НАТО, чтобы провести разбирательство. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Нарушения воинской дисциплины, а также информация о низком морально-психологическом состоянии личного состава подразделений ВСФУ в зоне проведения ООС, дошедшая до Зеленского, вынудила его прибыть на Донбасс и лично провести разбирательство», — сообщается в telegram-канале «Народная милиция ДНР». Отмечается, что президент Украины хочет лично проверить бытовые условия проживания военнослужащих на передовых позициях, состояние вооружения и военной техники. Помимо этого, Зеленский в личной беседе с солдатами планирует узнать о денежных выплатах солдатам, а также об достоверности информации о том, что на позициях транслируют только российские телеканалы.

Ранее после проводимых в Житомирской области военных учений Silver Saber — 2021 военные специалисты НАТО отметили низкий уровень подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военнослужащие продемонстрировали совершенное незнание боевых уставов, тактических знаков и иностранных языков, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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