Напавшим на мужчину с ребенком в Москве предъявили обвинение

СК переквалифицировал статью на «Покушение на убийство» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет РФ предъявил напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинение. Их подозревают в покушении на убийство. Такую информацию сообщил представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учетом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка. Направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — передает слова Ивановой ТАСС.

Кроме того, задержанных проверят на причастность к другим подобным преступлениям. Уголовное дело передано в Следственный комитет Москвы.

Ранее стало известно, что четыре мужчины напали на отца с ребенком в Новой Москве, ребенок пострадал — его ударил по лицу один из нападавших. После этого правоохранительные органы задержали несколько десятков мигрантов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мужчин на более тяжкую статью — «покушение на убийство». Позже выяснилось, что двое из участников инцидента являются гражданами России в возрасте от 18 до 21 года и приехали в Москву из Оренбурга, передает деловое издание «Взгляд». По версии нападавших, они просто зацепились локтями со случайным прохожим, был ли при этом рядом ребенок, они не знают. Такая информация сообщается на сайте MK.RU.