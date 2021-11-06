Раскрыты личности подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком

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Задержаны четверо уроженцев Закавказья Фото:

Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое имеют российское гражданство. Об этом сообщили в ГУМВД по Москве.

«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья. Трое впоследствии получили российское гражданство», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московскую полицию.

В СК сообщали, задержаны четверо мужчин в возрасте от 17 до 19 лет. Им было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка.

Ранее стало известно, что четыре мужчины напали на отца с ребенком в Новой Москве. Ребенок пострадал — его ударил по лицу один из нападавших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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