В Госдуме пригрозили ответить США на вторжение в Черное море

Для США «небезопасно» нарушать границы России в Черном море вблизи берегов Крыма. Так депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на информацию, что корабль США Mount Whitney находится в акватории Черного моря.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — цитирует РИА «Новости» Михаила Шеремета.
По словам депутата, Россия не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог. Военным путем не удастся решить проблемы, лучше высказать претензии во время переговоров, цитирует Шеремета деловое издание «Взгляд».
США направили в Черное море флагманский командный корабль Mount Whitney из-за проведения совместных операций с НАТО. Подобные учения показывают приверженность США альянсу и коллективной обороне Европы, сообщили в командовании Шестого флота Соединенных штатов. Американские конгрессмены, республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер, попросили президента США Джо Байдена развернуть военное присутствие в Черном море.
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