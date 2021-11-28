Власти Беларуси прикрылись Россией перед Западом

Алекандр Вольфович напомнил Европе, что за Беларусью стоит сильный союзник — Россия Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предупредил Евросоюз, что ему не стоит втягивать НАТО в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он напомнил, что у Минска есть союзник в этом вопросе — Россия.

«Если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник — Россия», — приводит слова Александра Вольфовича РИА «Новости». Госсекретарь Совбеза Беларуси также отметил, что Минск не видит угрозы со стороны беженцев. По его мнению, попытка мигрантов прорваться в Польшу — это «защитная реакция доведенных до отчаяния людей».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и НАТО планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По ее словам, декларация нужна для обновления политических обязательств и укрепление партнерства между ЕС и Североатлантическим альянсом.

До этого пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт обвинила Евросоюз в нарушении договоренностей по урегулированию миграционного кризиса. Глава государства Александр Лукашенко предлагал создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые застряли на белорусско-польской границе. Решение этого вопроса должен был взять на себя Евросоюз. Сам Лукашенко после заявил, что если Европа и США начнут боевые действия на территории Беларуси, то это приведет к ядерной войне с участием России и НАТО.