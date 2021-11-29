Основатель Twitter покинул пост гендиректора компании

Генеральный директор и основатель социальной сети Twitter Джек Дорси покинул свой пост. Его место занял технический директор Параг Агравал.
«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как генеральному директору Twitter. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за мастерство, сердце и душу. Пришло его время», — передает «Коммерсант» слова Дорси.
Отмечается, что на фоне новости об уходе Дорси акции Twitter выросли на 11%. Однако затем незначительно снизились.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Twitter вмешивается во внутренние дела России. Он отметил, что цифровые гиганты действуют исключительно по своим корпоративным правилам.
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