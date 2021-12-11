Все случилось на блокпосту в Донецкой области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, произошедшего в Донецкой области. Замминистра возмутил тот факт, что его машину остановили на блокпосту. Гогилашвили вышел из машины и начал угрожать полицейским.

«Замминистра с таким <…> (лицом), как у меня, он один всего <…>. Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — передают слова Гогилашвили, сказанные на месте событий, «Известия».

Как сообщает telegram-канал «Сегодня», после инцидента глава МВД Денис Монастырский инициирует отстранение от должности своего заместителя. Он заявил, что лично изучит все обстоятельства произошедшего.