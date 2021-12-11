Замглавы МВД Украины устроил скандал на границе с Донбассом. Его хотят отстранить от должности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары. Курган, стоп, проезд закрыт, задымление поселка, легковой автомобиль, въезд закрыт, шлагбаум, переезд закрыт, железная дорога
Все случилось на блокпосту в Донецкой области Фото:

Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, произошедшего в Донецкой области. Замминистра возмутил тот факт, что его машину остановили на блокпосту. Гогилашвили вышел из машины и начал угрожать полицейским.

«Замминистра с таким <…> (лицом), как у меня, он один всего <…>. Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — передают слова Гогилашвили, сказанные на месте событий, «Известия».

Как сообщает telegram-канал «Сегодня», после инцидента глава МВД Денис Монастырский инициирует отстранение от должности своего заместителя. Он заявил, что лично изучит все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, произошедшего в Донецкой области. Замминистра возмутил тот факт, что его машину остановили на блокпосту. Гогилашвили вышел из машины и начал угрожать полицейским. «Замминистра с таким <…> (лицом), как у меня, он один всего <…>. Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — передают слова Гогилашвили, сказанные на месте событий, «Известия». Как сообщает telegram-канал «Сегодня», после инцидента глава МВД Денис Монастырский инициирует отстранение от должности своего заместителя. Он заявил, что лично изучит все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...