Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, произошедшего в Донецкой области. Замминистра возмутил тот факт, что его машину остановили на блокпосту. Гогилашвили вышел из машины и начал угрожать полицейским.
«Замминистра с таким <…> (лицом), как у меня, он один всего <…>. Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — передают слова Гогилашвили, сказанные на месте событий, «Известия».
Как сообщает telegram-канал «Сегодня», после инцидента глава МВД Денис Монастырский инициирует отстранение от должности своего заместителя. Он заявил, что лично изучит все обстоятельства произошедшего.
Заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили могут отстранить от должности после скандала, произошедшего в Донецкой области. Замминистра возмутил тот факт, что его машину остановили на блокпосту. Гогилашвили вышел из машины и начал угрожать полицейским. «Замминистра с таким <…> (лицом), как у меня, он один всего <…>. Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — передают слова Гогилашвили, сказанные на месте событий, «Известия». Как сообщает telegram-канал «Сегодня», после инцидента глава МВД Денис Монастырский инициирует отстранение от должности своего заместителя. Он заявил, что лично изучит все обстоятельства произошедшего.