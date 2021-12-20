Москвичи защитили женщину-контролера от толпы мигрантов

20 декабря 2021 в 16:24 Размер текста - 17 +

Несколько мигрантов напали на женщину в московском автобусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новой Москве толпа мигрантов отказалась оплачивать проезд в автобусе и напала на женщину-контролера. Инцидент засняли пассажиры общественного транспорта. «В автобусе 882 несколько молодых выходцев с юга спортивной наружности отказались оплачивать проезд и напали на женщину-контролера», — передает telegram-канал Readovka. Пассажиры дали отпор напавшим на женщину и выгнали их из автобуса. Ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева заявила, что почти 400 мигрантов не смогут приехать в Россию в течение 40 лет из-за участия в драках. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию со знанием законов страны и русского языка, пишут «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Новой Москве толпа мигрантов отказалась оплачивать проезд в автобусе и напала на женщину-контролера. Инцидент засняли пассажиры общественного транспорта. «В автобусе 882 несколько молодых выходцев с юга спортивной наружности отказались оплачивать проезд и напали на женщину-контролера», — передает telegram-канал Readovka. Пассажиры дали отпор напавшим на женщину и выгнали их из автобуса. Ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева заявила, что почти 400 мигрантов не смогут приехать в Россию в течение 40 лет из-за участия в драках. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию со знанием законов страны и русского языка, пишут «Дни.ру».