Москвичи защитили женщину-контролера от толпы мигрантов

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Пешеходы. Тюмень, общественный транспорт, прохожие, пешеходы, пассажиры, пассажиры автобуса
Несколько мигрантов напали на женщину в московском автобусе Фото:

В Новой Москве толпа мигрантов отказалась оплачивать проезд в автобусе и напала на женщину-контролера. Инцидент засняли пассажиры общественного транспорта.

«В автобусе 882 несколько молодых выходцев с юга спортивной наружности отказались оплачивать проезд и напали на женщину-контролера», — передает telegram-канал Readovka. Пассажиры дали отпор напавшим на женщину и выгнали их из автобуса.

Ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева заявила, что почти 400 мигрантов не смогут приехать в Россию в течение 40 лет из-за участия в драках. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию со знанием законов страны и русского языка, пишут «Дни.ру».

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В Новой Москве толпа мигрантов отказалась оплачивать проезд в автобусе и напала на женщину-контролера. Инцидент засняли пассажиры общественного транспорта. «В автобусе 882 несколько молодых выходцев с юга спортивной наружности отказались оплачивать проезд и напали на женщину-контролера», — передает telegram-канал Readovka. Пассажиры дали отпор напавшим на женщину и выгнали их из автобуса. Ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД Татьяна Дмитриева заявила, что почти 400 мигрантов не смогут приехать в Россию в течение 40 лет из-за участия в драках. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал правительство России помогать мигрантам освоиться в России. Президент России Владимир Путин отметил, что мигранты должны приезжать в Россию со знанием законов страны и русского языка, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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