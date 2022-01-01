NYT: ученые выяснили, что «Омикрон» наименее опасный штамм COVID

02 января 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Исследовательские группы, изучающие воздействие «Омикрона» на животных, обнаружили, что он наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times. «В исследованиях на мышах и хомяках „Омикрон“ вызывал менее опасные инфекции, которые часто ограничивались в основном верхними дыхательными путями: носом, горлом и дыхательным горлом. Этот вариант нанес гораздо меньший вред легким, тогда как предыдущие варианты часто вызывали рубцы и серьезные затруднения дыхания», — говорится в статье газеты. Предыдущие исследования показали, что «Омикрон» заразнее других штаммов коронавируса. Однако поведение вируса в организме было неизвестно. В среду американская научно-исследовательская организация Research Square опубликовала отчет о хомяках и мышах, которые были заражены разными штаммами коронавируса. «Исследование показало, что у инфицированных „Омикроном“ было меньше повреждений легких, меньше потеря веса и меньше шансов умереть», — сообщается в статье. Ранее сообщалось, что ученые заявили о снижении смертности от омикрон-штамма на 75%. Иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU объяснил снижение числа летальных случаев от «Омикрона». В Роспотребнадзоре заявили, что постковидный синдром после болезни «Омикроном» не будет отличаться от других штаммов. Греческий ученый Демосфен Сарияннис назвал дату окончания пандемии.