Иммунолог объяснил снижение смертности при COVID-штамме «Омикрон»

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Население подходит к «Омикрон»-волне с высокой иммунной защитой Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Снижение смертности при штамме коронавируса «Омикрон» связано с тем, что практически все люди, для кого инфекция смертельно опасна, уже умерли, а оставшееся население обладает высокой иммунной защитой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог Николай Крючков.

«Не надо забывать про момент, о котором все почему-то забыли. Вообще-то говоря, особенно это для России характерно, много людей, которые потенциально проблемны с COVID, они умерли. У нас сверхсмертность с апреля прошлого года по декабрь этого года, больше миллиона человек. И подавляющее большинство, где-то 90% человек, это напрямую ковидные смерти», — сказал Николай Крючков.

По словам иммунолога, вакцинация и своевременная ревакцинация от COVID-19 потенциально проблемных слоев населения также сказывается на снижении смертности при «Омикроне». «В Великобритании доля вакцинированных с 50 лет сильно выше — 90%. И доля ревакцинированных от них составляет более 90%. Среди тех, кто вакцинировался и ревакцинировался вовремя, а это 4-6 месяцев, практически все самые тяжелые группы закрыты», — объяснил он.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU напомнил, что «Омикроном» заразились уже сотни тысяч людей, однако известно лишь о единичных случаях смерти. «Один человек умер в США, два или один в Великобритании, но это на фоне того, что уже сотни тысяч людей вовлечены в пандемию, связанную с „Омикроном“. Это хороший и интересный признак», — высказался ученый.

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Снижение смертности при штамме коронавируса «Омикрон» связано с тем, что практически все люди, для кого инфекция смертельно опасна, уже умерли, а оставшееся население обладает высокой иммунной защитой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог Николай Крючков. «Не надо забывать про момент, о котором все почему-то забыли. Вообще-то говоря, особенно это для России характерно, много людей, которые потенциально проблемны с COVID, они умерли. У нас сверхсмертность с апреля прошлого года по декабрь этого года, больше миллиона человек. И подавляющее большинство, где-то 90% человек, это напрямую ковидные смерти», — сказал Николай Крючков. По словам иммунолога, вакцинация и своевременная ревакцинация от COVID-19 потенциально проблемных слоев населения также сказывается на снижении смертности при «Омикроне». «В Великобритании доля вакцинированных с 50 лет сильно выше — 90%. И доля ревакцинированных от них составляет более 90%. Среди тех, кто вакцинировался и ревакцинировался вовремя, а это 4-6 месяцев, практически все самые тяжелые группы закрыты», — объяснил он. Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU напомнил, что «Омикроном» заразились уже сотни тысяч людей, однако известно лишь о единичных случаях смерти. «Один человек умер в США, два или один в Великобритании, но это на фоне того, что уже сотни тысяч людей вовлечены в пандемию, связанную с „Омикроном“. Это хороший и интересный признак», — высказался ученый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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