Ученые: смертность от омикрон-штамма на 75% ниже, чем от других

30 декабря 2021 в 10:12 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» средний возраст госпитализации снизился Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Смертность от штамма коронавируса «Омикрон» на 75% меньше по сравнению с другими волнами COVID, в которых преимущественных были иные штаммы. Это выяснили исследователи из университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке. «По данным первого крупного исследования данных о смертности, „Омикрон“ вызывает лишь четверть случаев смерти пациентов по сравнению с предыдущими волнами COVID. Исследователи обнаружили, что 4,5% умерли во время волны омикрона, по сравнению с 21,3% до того, как этот вариант прижился», — пишет The Telegraph со ссылкой на исследование. По мнению ученых, если эти показатели будут воспроизведены в глобальном масштабе, то будет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приведет к концу пандемии и приведет к эндемической фазе. Это означает, что болезнь будет постоянно присутствовать в популяции, но не затронет большое количество людей, как при пандемии. Исследователи выяснили, что средний возраст госпитализации был намного ниже во время «Омикрона» — 39 по сравнению с 49 до этого. Предполагается, что это помогло снизить смертность. Вирусолог назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной Новый вариант коронавируса «Омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм вызывает опасение. «Омикрон» увеличивает риск повторного заражения, передают «Дни.ру» со ссылкой на британских ученых. В середине декабря в ВОЗ заявили, что в мире за неделю снизилась смертность от COVID на 10%. Число новых случаев заражения уменьшилось на 5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертность от штамма коронавируса «Омикрон» на 75% меньше по сравнению с другими волнами COVID, в которых преимущественных были иные штаммы. Это выяснили исследователи из университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке. «По данным первого крупного исследования данных о смертности, „Омикрон“ вызывает лишь четверть случаев смерти пациентов по сравнению с предыдущими волнами COVID. Исследователи обнаружили, что 4,5% умерли во время волны омикрона, по сравнению с 21,3% до того, как этот вариант прижился», — пишет The Telegraph со ссылкой на исследование. По мнению ученых, если эти показатели будут воспроизведены в глобальном масштабе, то будет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приведет к концу пандемии и приведет к эндемической фазе. Это означает, что болезнь будет постоянно присутствовать в популяции, но не затронет большое количество людей, как при пандемии. Исследователи выяснили, что средний возраст госпитализации был намного ниже во время «Омикрона» — 39 по сравнению с 49 до этого. Предполагается, что это помогло снизить смертность. Новый вариант коронавируса «Омикрон» выявили в конце ноября в ЮАР. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм вызывает опасение. «Омикрон» увеличивает риск повторного заражения, передают «Дни.ру» со ссылкой на британских ученых. В середине декабря в ВОЗ заявили, что в мире за неделю снизилась смертность от COVID на 10%. Число новых случаев заражения уменьшилось на 5%.