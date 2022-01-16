В Госдуме обвинили запад в цензуре из-за блокировки Facebook. «Делают все, чтобы нас не услышали»

17 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Законных оснований для блокировки страницы делегации РФ нет, заявил Чепа Фото: Анна Майорова © URA.RU Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа. «Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ. Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа. «Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ. Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.