Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа.
«Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ.
Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа. «Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ. Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.