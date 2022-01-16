16 января 2022

В Госдуме обвинили запад в цензуре из-за блокировки Facebook. «Делают все, чтобы нас не услышали»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, facebook, фейсбук, мессенджер, социальная сеть
Законных оснований для блокировки страницы делегации РФ нет, заявил Чепа Фото:

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа.

«Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ.

Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал свое мнение о ситуации с блокировкой страницы делегации России на переговорах в Вене в социальной сети Facebook. Блокировка произошла после того, как на странице появились посты о гарантиях безопасности. Данные действия являются цензурой, уверен Чепа. «Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. <…> Они делают все, чтобы нас не услышали. Делают все, чтобы не услышали наш голос»», — заявил политик в разговоре с RT. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что страница дипломатов в Facebook была заблокирована за «запрещенный контент». При этом представители делегации публиковали на странице только официальные заявления руководства России и МИД РФ. Позднее в Роскомнадзоре потребовали от социальной сети восстановить доступ к странице. В ведомстве отметили, что действия Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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