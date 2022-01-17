Рогозин приравнял НАТО к бандерлогам из «Маугли»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток, сделав отсылку на советский мультфильм «Маугли». Он сравнил страны НАТО с вымышленным обезьяним народом.
«Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.
Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту отрывок из мультфильма «Маугли». Рогозин сравнил Россию с удавом Каа из «Маугли», который гипнотизировал бандерлогов, приговаривая «Подойдите на один шаг. Ближе!».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток, сделав отсылку на советский мультфильм «Маугли». Он сравнил страны НАТО с вымышленным обезьяним народом. «Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту отрывок из мультфильма «Маугли». Рогозин сравнил Россию с удавом Каа из «Маугли», который гипнотизировал бандерлогов, приговаривая «Подойдите на один шаг. Ближе!». Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг заявил, что действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к расширению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США и НАТО о последствиях в случае, если они не примут предложения РФ по гарантиям безопасности.