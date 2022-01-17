17 января 2022

Рогозин приравнял НАТО к бандерлогам из «Маугли»

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Дмитрий Рогозин представил Россию в роли удава, гипнотизирующего обезьяний народ Фото:
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Переговоры России и НАТО

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток, сделав отсылку на советский мультфильм «Маугли». Он сравнил страны НАТО с вымышленным обезьяним народом.

«Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале.

Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту отрывок из мультфильма «Маугли». Рогозин сравнил Россию с удавом Каа из «Маугли», который гипнотизировал бандерлогов, приговаривая «Подойдите на один шаг. Ближе!».

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг заявил, что действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к расширению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США и НАТО о последствиях в случае, если они не примут предложения РФ по гарантиям безопасности.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток, сделав отсылку на советский мультфильм «Маугли». Он сравнил страны НАТО с вымышленным обезьяним народом. «Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Глава Роскосмоса прикрепил к своему посту отрывок из мультфильма «Маугли». Рогозин сравнил Россию с удавом Каа из «Маугли», который гипнотизировал бандерлогов, приговаривая «Подойдите на один шаг. Ближе!». Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг заявил, что действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к расширению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил США и НАТО о последствиях в случае, если они не примут предложения РФ по гарантиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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