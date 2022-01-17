Глава НАТО объяснил расширение Альянса действиями ПутинаФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к усилению своего влияния вблизи России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
«Если намерением Путина было меньшее размещение сил НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного. Каждый раз, когда он проявляет агрессию, он получает противоположное. Конечно, если Россия еще раз применит силу, мы снова активизируемся», — сказал Столтенберг в интервью The Wall Street Journal, говоря о ситуации на Украине.
По его словам, эксперты НАТО сейчас оценивают, как именно пополнить свои силы в странах-членах Альянса, если Путин предпримет действия против Киева. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к кризису на востоке Украины. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем виновны США. Российский министр также сказал, что Вашингтон распространяет дезинформацию о том, что Москва якобы готовит провокацию на Донбассе, для дальнейшего вторжения на Украину.
Действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к усилению своего влияния вблизи России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Если намерением Путина было меньшее размещение сил НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного. Каждый раз, когда он проявляет агрессию, он получает противоположное. Конечно, если Россия еще раз применит силу, мы снова активизируемся», — сказал Столтенберг в интервью The Wall Street Journal, говоря о ситуации на Украине. По его словам, эксперты НАТО сейчас оценивают, как именно пополнить свои силы в странах-членах Альянса, если Путин предпримет действия против Киева. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к кризису на востоке Украины. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем виновны США. Российский министр также сказал, что Вашингтон распространяет дезинформацию о том, что Москва якобы готовит провокацию на Донбассе, для дальнейшего вторжения на Украину.