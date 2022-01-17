Столтенберг заявил о расширении НАТО из-за России. «Путин добивается прямо противоположного»

17 января 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Глава НАТО объяснил расширение Альянса действиями Путина Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к усилению своего влияния вблизи России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Если намерением Путина было меньшее размещение сил НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного. Каждый раз, когда он проявляет агрессию, он получает противоположное. Конечно, если Россия еще раз применит силу, мы снова активизируемся», — сказал Столтенберг в интервью The Wall Street Journal, говоря о ситуации на Украине. По его словам, эксперты НАТО сейчас оценивают, как именно пополнить свои силы в странах-членах Альянса, если Путин предпримет действия против Киева. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к кризису на востоке Украины. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем виновны США. Российский министр также сказал, что Вашингтон распространяет дезинформацию о том, что Москва якобы готовит провокацию на Донбассе, для дальнейшего вторжения на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действия президента РФ Владимира Путина подталкивают НАТО к усилению своего влияния вблизи России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Если намерением Путина было меньшее размещение сил НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного. Каждый раз, когда он проявляет агрессию, он получает противоположное. Конечно, если Россия еще раз применит силу, мы снова активизируемся», — сказал Столтенберг в интервью The Wall Street Journal, говоря о ситуации на Украине. По его словам, эксперты НАТО сейчас оценивают, как именно пополнить свои силы в странах-членах Альянса, если Путин предпримет действия против Киева. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к кризису на востоке Украины. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нем виновны США. Российский министр также сказал, что Вашингтон распространяет дезинформацию о том, что Москва якобы готовит провокацию на Донбассе, для дальнейшего вторжения на Украину.