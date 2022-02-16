Захарова раскрыла, зачем США раздувают тему «нападения» на Киев

16 февраля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

С помощью дестабилизации ситуации на Украине США пытались отвоевать у России европейский газовый рынок. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва, несмотря на действия США, остается надежным поставщиком энергоресурсов для Европы. «Энергетическое сотрудничество России со странами Европы как кость в горле для Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа. Поэтому дестабилизация ситуации на Украине, через которую в Европу шел наш газ, была выгодна на протяжении всех этих лет», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на youtube-канале RT. Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Россия запланировала «вторжение» на Украину в четыре часа по московскому времени. Около полуночи по Москве президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации на Украине, в котором заявил россиянам, что они не враги американцам. Reuters на своем сайте запустило прямую трансляцию с киевской площади в ожидании «нападения» Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал жителям Украины завести будильник на три часа ночи, чтобы ничего не пропустить, передает телеканал 360.