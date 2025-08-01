День памяти Серафима Саровского 1 августа 2025: молитвы и чудеса святого

Преподобный Серафим Саровский — один из великих подвижников Русской православной церкви. Он жил в XVIII–XIX веках и всю жизни провел в молитвенных подвигах. 1 августа православные отмечают День обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Это событие произошло летом 1903 года в Сарове, спустя 70 лет после смерти святого. О том, чем известен этот святой и с какими просьбами к нему обращаются верующие — в материале URA.RU.
История жизни Серафима Саровского
Серафима Саровского при рождении дали имя Прохор. Он родился в 1754 году в Курской области в семье купца по фамилии Монин. С ранних лет его жизнь сопровождали необычные события. В возрасте семи лет он пережил падение с колокольни строящегося собора, однако остался невредимым. Когда ему исполнилось десять лет, он тяжело заболел, но, по его рассказам, был исцелен после явления Богоматери. Пережитые чудеса укрепили его религиозную веру, в результате чего он удалился в Саровскую пустынь, где принял монашеский постриг.
Питался преподобный сухариками, который сам сушил из монастырского хлеба, травами, ягодами. Тысячу дней и ночей он молился на коленях на камне Иисусовой молитвой: «Боже, милостив буди мне, грешному». Однажды на него было совершено нападение разбойников, в ходе которого они нанесли ему тяжелые ранения топором. Серафим долгое время страдал от последствий полученных травм, однако чудом выжил.
Однажды к нему явилась Богородица и велела принимать людей и помогать им. Так Серафим Саровский стал духовным отцом для многих тысяч верующих. Он скончался в своей келье глубоким старцем.
В последний год своей жизни Саровский старец много говорил о своей близкой кончине. Он указал место, где его надо похоронить,— рядом с алтарем Успенского храма Дивеевского монастыря. Умер святой Серафим 2 января 1833 года (по новому стилю — 15 января). Смерть настигла его в келье, когда он молился, стоя на коленях перед иконой.
Чудеса Серафима Саровского
В течение многих лет Серафим Саровский вел уединенную жизнь, придерживаясь обетов молчания и затворничества. Однако в преклонном возрасте, согласно преданию, ему явилась Богородица и повелела посвятить себя служению людям. С этого момента Серафим стал принимать всех, кто обращался к нему за помощью, внимательно выслушивая посетителей и давая прозорливые наставления. Многочисленные больные сообщали о чудесных исцелениях после встречи с ним, а впоследствии подобные случаи стали происходить у источника, связанного с именем святого.
Дни почитания святого Серафима Саровского
В Русской православной церкви установлены два дня памяти преподобного Серафима Саровского:
- 15 января — день кончины;
- 1 августа — день обретения святых мощей.
О чем просят Серафима Саровского
Молитвы, обращенные к Серафиму Саровскому, традиционно считаются обладающими чудотворной силой. Прежде всего к святому прибегают с просьбами об исцелении от серьезных заболеваний. Однако считается, что он способен оказать поддержку и в различных других жизненных обстоятельствах.
Верующие обращаются к Серафиму Саровскому за защитой от искушений, а также ищут у него помощи в периоды отчаяния, нуждаясь в душевной стойкости, внутреннем спокойствии и силах для преодоления трудных жизненных ситуаций.
Молитвы Серафиму Саровскому
Краткие молитвы Серафиму Саровскому о помощи и заступлении, с указанием имени молящегося:
«О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь».
«Святый преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас! Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитвами преподобного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, помилуй мя грешного. Аминь».
«О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоро послушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к Небесному упокоению, николиже любы твоя проста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя. Аминь».
Правила Серафима Саровского на каждый день
Утреннее правило
Пробудившись следует прочесть:
- «Отче наш» (3 раза), в честь Святой Троицы.
- «Богородице, Дево, радуйся» (3 раза).
- «Символ веры»
Дневное правило
В течение дня, выполняя работу, следует периодически произносить Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного (грешную)!».
Вечернее правило
Перед сном следует прочесть:
- «Отче наш» (3 раза), в честь Святой Троицы.
- «Богородице, Дево, радуйся» (3 раза).
- «Символ веры».
Где можно поклониться мощам Серафима Саровского
Святые мощи преподобного Серафима размещены в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевского женского монастыря, который находится в селе Дивеево, расположенном на юге Нижегородской области. Расстояние от областного центра, Нижнего Новгорода, составляет 180 километров, от города Арзамас — 65 километров. Ближайшим городом к монастырю является Саров, находящийся в 12 километрах.
До монастыря можно добраться различными способами: из Нижнего Новгорода и Арзамаса курсируют автобусы, электропоезда, а также действует теплоходное сообщение. Кроме того, регулярно организуются паломнические поездки на автобусах. Возможен также проезд на личном автомобиле.
Доступ к мощам преподобного Серафима открыт для верующих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Троицком соборе монастыря.
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