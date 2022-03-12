В Европе испугались возможного нападения России на НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
В Европе боятся «расширения военной деятельности» России Фото:

В Евросоюзе серьезно опасаются возможного нападения России на одну из стран НАТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN.

«У ЕС существуют серьезные опасения, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — сказал Боррель.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Жозеп Боррель заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине, так как это может привести к третьей мировой войне. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Евросоюзе серьезно опасаются возможного нападения России на одну из стран НАТО. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN. «У ЕС существуют серьезные опасения, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — сказал Боррель. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Жозеп Боррель заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине, так как это может привести к третьей мировой войне. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...