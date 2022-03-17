Медведев завел канал в Telegram. Первый пост — о великой России

17 марта 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-президент РФ, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал свою первую запись в Telegram. Первое сообщение он посвятил теме отношений России и стран Запада и величии страны. «У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — об этом заявил Дмитрий Медведев в своем первом посте в Telegram. Ранее компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram (запрещен в России) заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме. Губернаторы и первые лица РФ заводят свои telegram-каналы. Telegram-канал завели губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Тюменcкой области Александр Моор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент РФ, заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал свою первую запись в Telegram. Первое сообщение он посвятил теме отношений России и стран Запада и величии страны. «У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — об этом заявил Дмитрий Медведев в своем первом посте в Telegram. Ранее компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram (запрещен в России) заявила, что не будет блокировать призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ обвинила Meta в экстремизме. Губернаторы и первые лица РФ заводят свои telegram-каналы. Telegram-канал завели губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Тюменcкой области Александр Моор.