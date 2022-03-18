Актер Ален Делон решился на эвтаназию. «Имею право свалить по-тихому»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ален Делон решил уйти из жизни Фото:

Французский актер Ален Делон заявил, что решился на эвтаназию, если ситуация со здоровьем будет совсем критической. Причина такого решения — не быть близким людям обузой.

«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего», — сказал он в эфире канала RTL, слова Делона приводит «Пятый канал».

Отмечается также, что в Швейцарии, где проживает актер, эвтаназия является легальной. Сын Делона отказался проводить ее, так что эвтаназией Делона займется его дочь.

Всего у актера четверо детей, пишет MK.RU. В 2019 году актер перенес двойной инсульт. Делон не скрывает, что уже составил завещание, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французский актер Ален Делон заявил, что решился на эвтаназию, если ситуация со здоровьем будет совсем критической. Причина такого решения — не быть близким людям обузой. «С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего», — сказал он в эфире канала RTL, слова Делона приводит «Пятый канал». Отмечается также, что в Швейцарии, где проживает актер, эвтаназия является легальной. Сын Делона отказался проводить ее, так что эвтаназией Делона займется его дочь. Всего у актера четверо детей, пишет MK.RU. В 2019 году актер перенес двойной инсульт. Делон не скрывает, что уже составил завещание, отмечает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...