Актер Ален Делон решился на эвтаназию. «Имею право свалить по-тихому» 18 марта 2022 в 16:26 Размер текста - 17 + Ален Делон решил уйти из жизни Фото: Олег Никишин, ТАСС Французский актер Ален Делон заявил, что решился на эвтаназию, если ситуация со здоровьем будет совсем критической. Причина такого решения — не быть близким людям обузой. «С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего», — сказал он в эфире канала RTL, слова Делона приводит «Пятый канал». Отмечается также, что в Швейцарии, где проживает актер, эвтаназия является легальной. Сын Делона отказался проводить ее, так что эвтаназией Делона займется его дочь. Всего у актера четверо детей, пишет MK.RU . В 2019 году актер перенес двойной инсульт. Делон не скрывает, что уже составил завещание, отмечает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Французский актер Ален Делон заявил, что решился на эвтаназию, если ситуация со здоровьем будет совсем критической. Причина такого решения — не быть близким людям обузой. «С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому. Не проходя больниц, уколов и прочего», — сказал он в эфире канала RTL, слова Делона приводит «Пятый канал». Отмечается также, что в Швейцарии, где проживает актер, эвтаназия является легальной. Сын Делона отказался проводить ее, так что эвтаназией Делона займется его дочь. Всего у актера четверо детей, пишет MK.RU. В 2019 году актер перенес двойной инсульт. Делон не скрывает, что уже составил завещание, отмечает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям