Кадыров назвал Байдена «дряхлым ковбоем»

26 марта 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал мир перестать потакать нелепостям Джо Байдена Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Почти весь мир «потакает нелепостям» президента США Джо Байдена, который является «дряхлым и слабоумным ковбоем». С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? <…> Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Байден — это военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Кадыров призвал европейских лидеров «трезво оценивать ситуацию» и подумать об интересах своих стран, дефиците бензина и газа, а также о росте цен. Чиновник считает, что США используют в политике двойные стандарты и спасают только свою экономику. Байден раннее критиковал президента РФ Владимира Путина. В ответ Кадыров заявил, что Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Почти весь мир «потакает нелепостям» президента США Джо Байдена, который является «дряхлым и слабоумным ковбоем». С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? <…> Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Байден — это военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Кадыров призвал европейских лидеров «трезво оценивать ситуацию» и подумать об интересах своих стран, дефиците бензина и газа, а также о росте цен. Чиновник считает, что США используют в политике двойные стандарты и спасают только свою экономику. Байден раннее критиковал президента РФ Владимира Путина. В ответ Кадыров заявил, что Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка».