Кадыров назвал Байдена «дряхлым ковбоем»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров призвал мир перестать потакать нелепостям Джо Байдена Фото:

Почти весь мир «потакает нелепостям» президента США Джо Байдена, который является «дряхлым и слабоумным ковбоем». С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? <…> Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Чеченский лидер подчеркнул, что Байден — это военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Кадыров призвал европейских лидеров «трезво оценивать ситуацию» и подумать об интересах своих стран, дефиците бензина и газа, а также о росте цен. Чиновник считает, что США используют в политике двойные стандарты и спасают только свою экономику.

Байден раннее критиковал президента РФ Владимира Путина. В ответ Кадыров заявил, что Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка».

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Почти весь мир «потакает нелепостям» президента США Джо Байдена, который является «дряхлым и слабоумным ковбоем». С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику или на то, какие негативные процессы у вас происходят, почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы штатов больше, чем за собственные народы и земли? <…> Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер подчеркнул, что Байден — это военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Кадыров призвал европейских лидеров «трезво оценивать ситуацию» и подумать об интересах своих стран, дефиците бензина и газа, а также о росте цен. Чиновник считает, что США используют в политике двойные стандарты и спасают только свою экономику. Байден раннее критиковал президента РФ Владимира Путина. В ответ Кадыров заявил, что Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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