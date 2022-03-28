Экс-глава ЦРУ предрек США проблемы из-за оскорблений Путина

28 марта 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

У США будут проблемы из-за оскорблений Байдена, заявил экс-глава ЦРУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Соединенных Штатов Америки будут проблемы из-за несдержанных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил американский генерал Дэвид Петрэус, экс-глава ЦРУ. «Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем», — цитирует Петруса РИА «Новости». Ранее президент США бросился заявлением, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Позже обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в карьере президента. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Соединенных Штатов Америки будут проблемы из-за несдержанных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил американский генерал Дэвид Петрэус, экс-глава ЦРУ. «Все это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем», — цитирует Петруса РИА «Новости». Ранее президент США бросился заявлением, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Позже обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в карьере президента.