В Кремле прокомментировали слухи об отравлении Абрамовича

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
абрамович роман, абрамович роман
Роман Абрамович не был отравлен на переговорах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович был отравлен, является ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это часть информационной паники, часть информационных диверсии, войны. Эти сообщения не соответствуют действительности. Представители Абрамовича, члены делегации, их на экранах телевидения показывают в Стамбуле. Это часть информационной войны, нужно сильно фильтровать поток информации», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Однако глава МИД России Сергей Лавров уверен, что у сторон есть шансы договориться.

Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Информация о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович был отравлен, является ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это часть информационной паники, часть информационных диверсии, войны. Эти сообщения не соответствуют действительности. Представители Абрамовича, члены делегации, их на экранах телевидения показывают в Стамбуле. Это часть информационной войны, нужно сильно фильтровать поток информации», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Однако глава МИД России Сергей Лавров уверен, что у сторон есть шансы договориться. Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...