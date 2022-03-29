В Кремле прокомментировали слухи об отравлении Абрамовича

Информация о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович был отравлен, является ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это часть информационной паники, часть информационных диверсии, войны. Эти сообщения не соответствуют действительности. Представители Абрамовича, члены делегации, их на экранах телевидения показывают в Стамбуле. Это часть информационной войны, нужно сильно фильтровать поток информации», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Однако глава МИД России Сергей Лавров уверен, что у сторон есть шансы договориться.
Информация о том, что российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович был отравлен, является ложью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это часть информационной паники, часть информационных диверсии, войны. Эти сообщения не соответствуют действительности. Представители Абрамовича, члены делегации, их на экранах телевидения показывают в Стамбуле. Это часть информационной войны, нужно сильно фильтровать поток информации», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Обе страны уже провели ряд переговоров, однако видимых результатов у них нет. Однако глава МИД России Сергей Лавров уверен, что у сторон есть шансы договориться. Песков ранее подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена не вводить санкции в отношении российского олигарха.