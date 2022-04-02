Песков: европейцам нужно «протрезветь от американского бурбона»

02 апреля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Европейцы должны сами заботиться о судьбе своего континента, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейцам нужно «протрезветь от американского бурбона», тогда они будут готовы к диалогу с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «Когда европейцы чуть-чуть протрезвеют от американского бурбона, когда они подумают, что сами должны заботиться о судьбе континента, тогда придет время переоценки наших отношений и выхода к диалогу. Но это не ближайшая перспектива», — сказал Песков. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США давят на Европу с требованием согласовать новые антироссийские санкции. Вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что США пытаются заставить Европу отказаться от российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что из-за действий США Евросоюзу грозит массовая потеря рабочих мест, пишет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейцам нужно «протрезветь от американского бурбона», тогда они будут готовы к диалогу с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «Когда европейцы чуть-чуть протрезвеют от американского бурбона, когда они подумают, что сами должны заботиться о судьбе континента, тогда придет время переоценки наших отношений и выхода к диалогу. Но это не ближайшая перспектива», — сказал Песков. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США давят на Европу с требованием согласовать новые антироссийские санкции. Вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что США пытаются заставить Европу отказаться от российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что из-за действий США Евросоюзу грозит массовая потеря рабочих мест, пишет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.