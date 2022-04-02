Европейцам нужно «протрезветь от американского бурбона», тогда они будут готовы к диалогу с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Когда европейцы чуть-чуть протрезвеют от американского бурбона, когда они подумают, что сами должны заботиться о судьбе континента, тогда придет время переоценки наших отношений и выхода к диалогу. Но это не ближайшая перспектива», — сказал Песков.
Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США давят на Европу с требованием согласовать новые антироссийские санкции. Вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что США пытаются заставить Европу отказаться от российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что из-за действий США Евросоюзу грозит массовая потеря рабочих мест, пишет RT.
Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
Европейцам нужно «протрезветь от американского бурбона», тогда они будут готовы к диалогу с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «Когда европейцы чуть-чуть протрезвеют от американского бурбона, когда они подумают, что сами должны заботиться о судьбе континента, тогда придет время переоценки наших отношений и выхода к диалогу. Но это не ближайшая перспектива», — сказал Песков. Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что США давят на Европу с требованием согласовать новые антироссийские санкции. Вице-премьер РФ Александр Новак также заявил, что США пытаются заставить Европу отказаться от российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что из-за действий США Евросоюзу грозит массовая потеря рабочих мест, пишет RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.