Спецоперация на Украине предотвратила планы США окружить Россию с помощью НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская и украинская сторона провели обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что с той и другой стороны было по 86 захваченных солдат. В Мариуполе в плен вооруженным силам России сдались 267 солдат морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 апреля.
- В Кремле ответили на украинские провокации в Буче. Это «хорошо срежессированное трагическое шоу», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме этого посол РФ в США Анатолий Антонов назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры провокации. При этом Минобороны РФ предупредило, что Украина готовит новые фейки, подобные Буче;
- Из-за ситуации на Украине Испания высылает 25 российских дипломатов. После этого на аналогичный шаг пошли Латвия и Эстония. Дания выслала 15 российских дипломатов;
- Националисты расстреляли турецкое судно «Азбург» около Мариуполя. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о возгорании и сильном задымлении на судне. На борту находятся 12 граждан Украины;
- Росгвардия ликвидировала батарею реактивных систем залпового огня «Град». Она наносила удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине;
- Спецоперация России на Украине предотвратила планы США по окружению России с помощью НАТО. Об этом заявило турецкое издание Cumhuriyet. При этом Штаты не заинтересованы в прекращении спецоперации РФ, дополняет американский журнал Newsweek;
- Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что встречи с российским лидером Владимиром Путиным не будет. Глава РФ, наоборот, считает, что она может произойти, но только после согласования документа по итогам переговоров;
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