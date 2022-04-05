Морпехи ВСУ сложили оружие, РФ и Украина обменялись пленными. Главное о спецоперации 5 апреля

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Мариуполь. Украина
Спецоперация на Украине предотвратила планы США окружить Россию с помощью НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская и украинская сторона провели обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что с той и другой стороны было по 86 захваченных солдат. В Мариуполе в плен вооруженным силам России сдались 267 солдат морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 апреля.

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Российская и украинская сторона провели обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что с той и другой стороны было по 86 захваченных солдат. В Мариуполе в плен вооруженным силам России сдались 267 солдат морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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