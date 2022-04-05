Морпехи ВСУ сложили оружие, РФ и Украина обменялись пленными. Главное о спецоперации 5 апреля

05 апреля 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Российская и украинская сторона провели обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что с той и другой стороны было по 86 захваченных солдат. В Мариуполе в плен вооруженным силам России сдались 267 солдат морской пехоты ВМС Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 апреля.