Националисты расстреляли турецкое судно «Азбург» близ Мариуполя

Украинские националисты пытаются уничтожить иностранные суда близ Мариуполя. На турецком судне «Азбуг» обнаружено возгорание, такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне „Азбург“, действующем под Доминиканским флагом. На его борту находятся 12 граждан Украины», — приводит его слова telegram-канал «Народной милиции ДНР».
Басурин не исключил, что националисты уничтожают суда вместе с людьми на борту, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по его словам, все выдается за артиллерийские удары российских войск, дополняет MK.RU.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, а не оккупация территории. Кроме того, российские военные бережно относятся к мирным гражданам. В свою очередь, с украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы людей, проживающих в Донбассе, системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
Украинские националисты пытаются уничтожить иностранные суда близ Мариуполя. На турецком судне «Азбуг» обнаружено возгорание, такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне „Азбург“, действующем под Доминиканским флагом. На его борту находятся 12 граждан Украины», — приводит его слова telegram-канал «Народной милиции ДНР». Басурин не исключил, что националисты уничтожают суда вместе с людьми на борту, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по его словам, все выдается за артиллерийские удары российских войск, дополняет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, а не оккупация территории. Кроме того, российские военные бережно относятся к мирным гражданам. В свою очередь, с украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы людей, проживающих в Донбассе, системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.