Посол РФ в США назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма

05 апреля 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов высказался о реакции США на провокацию в Буче Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что провокация Украины в Буче является верхом цинизма и лжи. Об этом сообщили в российском посольстве в США. «Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооруженных Сил. Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — приводит заявление Антонова telegram-канал посольства РФ в США. По его словам, в районах Украины, которые контролируют российские военные, налаживают гуманитарную помощь. Туда отправляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, заявил Антонов. Посол отметил, что Россия гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Украины и иностранцев. «США стоит больше внимания обращать на факты и не относиться равнодушно к действиям нацбатов, которые блокируют мирных граждан в городах и открывают огонь по беженцам, а также терроризируют всех, кто не придерживается нацисткой идеологии», — высказался Антонов. На Украине проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видео с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но получила отказ, сообщает Пятый канал. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предоставил доказательства ложности кадров в Буче, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что провокация Украины в Буче является верхом цинизма и лжи. Об этом сообщили в российском посольстве в США. «Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооруженных Сил. Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — приводит заявление Антонова telegram-канал посольства РФ в США. По его словам, в районах Украины, которые контролируют российские военные, налаживают гуманитарную помощь. Туда отправляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, заявил Антонов. Посол отметил, что Россия гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей Украины и иностранцев. «США стоит больше внимания обращать на факты и не относиться равнодушно к действиям нацбатов, которые блокируют мирных граждан в городах и открывают огонь по беженцам, а также терроризируют всех, кто не придерживается нацисткой идеологии», — высказался Антонов. На Украине проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом военных является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры. Ранее СМИ опубликовали видео с кадрами трупов в Буче, которое сняли украинские радикалы. На Украине обвинили в гибели мирных граждан российских военных. В Минобороны РФ опровергли информацию и назвали видео фейком и провокацией. Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации, но получила отказ, сообщает Пятый канал. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предоставил доказательства ложности кадров в Буче, передает Life.