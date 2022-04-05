Newsweek: США не заинтересованы в прекращении спецоперации России. «Цель — наказать Путина»

05 апреля 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

США не хотят остановить конфликт Украины и России, считает офицер Пентагона Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не заинтересованы в прекращении российской спецоперации на Украине и хотят «наказать» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил старший офицер разведуправления Пентагона, захотевший остаться анонимным. «Никто не собирается сдаваться. Никто не собирается побеждать. Но очевидно, что Запад, особенно Вашингтон, мало заинтересован во вмешательстве и посредничестве в прекращении огня. Администрация Байдена настолько полна решимости наказать Путина, что едва ли может сосредоточиться на украинцах, которые умирают в ходе спецоперации», — цитирует офицера американский журнал Newsweek. По его словам, Россия и Украина «явно готовы» найти политическое урегулирование. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Западные страны, в том числе США, ввели санкции против России. Президент РФ заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры. Также США и другие государства поставляют оружие Украине. Президент РФ Владимир Путин предупреждал США и НАТО о последствиях в случае вмешательства в спецоперацию. В НАТО заявляли, что не планируют вмешиваться в ситуацию на Украине из-за риска начала Третьей мировой войны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США не заинтересованы в прекращении российской спецоперации на Украине и хотят «наказать» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил старший офицер разведуправления Пентагона, захотевший остаться анонимным. «Никто не собирается сдаваться. Никто не собирается побеждать. Но очевидно, что Запад, особенно Вашингтон, мало заинтересован во вмешательстве и посредничестве в прекращении огня. Администрация Байдена настолько полна решимости наказать Путина, что едва ли может сосредоточиться на украинцах, которые умирают в ходе спецоперации», — цитирует офицера американский журнал Newsweek. По его словам, Россия и Украина «явно готовы» найти политическое урегулирование. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Западные страны, в том числе США, ввели санкции против России. Президент РФ заявлял, что целью ограничений является «отмена России» и ее культуры. Также США и другие государства поставляют оружие Украине. Президент РФ Владимир Путин предупреждал США и НАТО о последствиях в случае вмешательства в спецоперацию. В НАТО заявляли, что не планируют вмешиваться в ситуацию на Украине из-за риска начала Третьей мировой войны.