Военнослужащие РФ заняли приборостроительный завод в Изюме — стратегически важном для российских войск городе. В Мариуполе завершились основные бои. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля.
Российские военные уничтожили более двух тысяч украинских танков и бронемашин. Армия РФ нанесла удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области, сообщили в Минобороны РФ;
В Мариуполе завершились основные бои с участием националистов Украины, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По словам нового мэра Мариуполя Константина Иващенко, в Мариуполе погибли около 5 тысяч жителей;
Чеченские военные собираются к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов, сообщил URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов. Мирные жители Мариуполя помогают войскам Донецкой народной республики в зачистке города от «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ).
Военнослужащие РФ заняли приборостроительный завод в Изюме — стратегически важном для российских войск городе. В Мариуполе завершились основные бои. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля.