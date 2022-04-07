07 апреля 2022

Армия РФ заняла важный город, в Мариуполе завершены основные бои. Главное о спецоперации 7 апреля

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
Военные России блокировали Угледар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие РФ заняли приборостроительный завод в Изюме — стратегически важном для российских войск городе. В Мариуполе завершились основные бои. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля.

  • Российские военные уничтожили более двух тысяч украинских танков и бронемашин. Армия РФ нанесла удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области, сообщили в Минобороны РФ;
  • Российская армия блокировала Угледар и Новомихайловку. Военные также взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме (Харьковская область), город позволяет выйти к Славянску, являющемуся тылом ВСУ;
  • В Мариуполе завершились основные бои с участием националистов Украины, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По словам нового мэра Мариуполя Константина Иващенко, в Мариуполе погибли около 5 тысяч жителей;
  • Чеченские военные собираются к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов, сообщил URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов. Мирные жители Мариуполя помогают войскам Донецкой народной республики в зачистке города от «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

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Военнослужащие РФ заняли приборостроительный завод в Изюме — стратегически важном для российских войск городе. В Мариуполе завершились основные бои. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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