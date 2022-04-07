Военные России блокировали Угледар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие РФ заняли приборостроительный завод в Изюме — стратегически важном для российских войск городе. В Мариуполе завершились основные бои. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 7 апреля.