Бастрыкин поручил расследовать минирование плотины в ДНР

15 апреля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил установить личности националистов, которые причастны к минированию плотины Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ займется расследованием минирования плотины в Донецкой народной республике. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в Донецкой Народной Республике. По имеющимся данным, украинские националисты заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске в ДНР», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Подрыв плотины приведет к затоплению нескольких населенных пунктов, где проживают более 15 тысяч человек, уточнили в ведомстве. Следственный комитет РФ должен установить личности командиров подразделений, которые причастны к минированию. О том, что украинские националисты заминировали плотину Углеродской ТЭС в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В случае ее подрыва в зоне затопления могут оказаться город Светлодарск, поселки Мироновский и Луганское, а также ряд других населенных пунктов. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Следственный комитет РФ займется расследованием минирования плотины в Донецкой народной республике. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в Донецкой Народной Республике. По имеющимся данным, украинские националисты заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске в ДНР», — сообщается на официальном сайте СК РФ. Подрыв плотины приведет к затоплению нескольких населенных пунктов, где проживают более 15 тысяч человек, уточнили в ведомстве. Следственный комитет РФ должен установить личности командиров подразделений, которые причастны к минированию. О том, что украинские националисты заминировали плотину Углеродской ТЭС в ДНР, сообщило Минобороны РФ. В случае ее подрыва в зоне затопления могут оказаться город Светлодарск, поселки Мироновский и Луганское, а также ряд других населенных пунктов. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.