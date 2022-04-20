СМИ: в Берлине расследуют массовые преступления против русских

21 апреля 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

В ФРГ расследуют более 200 преступлений против русскоязычных граждан Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Берлине расследуют более чем 200 дел, связанных с преступлениями против русскоязычных. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Согласно данным департамента по государственной безопасности, за период с 24 февраля зафиксировано около 206 таких случаев. В частности речь идет об оскорблениях, угрозах и порче имущества. Также зафиксированы в отдельных случаях, действия насильственного характера. Вместе с тем, до апреля были инициированы несколько расследований в связи с публичной демонстрацией символа Z. В Германии его воспринимают как поддержку спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что граждане российского происхождения подвергаются нападкам в Германии. при этом учитывая, что страна считает себя либеральной. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. Он указал на несправедливость такого отношения. По его мнению, эти граждане не несут ответственность за ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Он заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Берлине расследуют более чем 200 дел, связанных с преступлениями против русскоязычных. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Согласно данным департамента по государственной безопасности, за период с 24 февраля зафиксировано около 206 таких случаев. В частности речь идет об оскорблениях, угрозах и порче имущества. Также зафиксированы в отдельных случаях, действия насильственного характера. Вместе с тем, до апреля были инициированы несколько расследований в связи с публичной демонстрацией символа Z. В Германии его воспринимают как поддержку спецоперации РФ на Украине. Ранее сообщалось, что граждане российского происхождения подвергаются нападкам в Германии. при этом учитывая, что страна считает себя либеральной. Об этом заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок. Он указал на несправедливость такого отношения. По его мнению, эти граждане не несут ответственность за ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Он заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей.