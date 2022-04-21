Россия поставила ультиматум по переговорам с Украиной

Россия хочет включить еще одну страну в подписание документов о гарантиях безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские власти настаивают на участии Белоруссии в подписании документов по гарантиям безопасности Украины во время переговоров сторон. Она должна стать одним из государств-гарантов наравне с Советом Безопасности ООН, куда входит РФ, Китай, Великобритания, США и Франция.

«Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри „клуба“ таких стран», — отметил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, белорусская сторона в курсе ситуации и готова помочь, дополняет RT. Ранее Полищук уточнил, что государства, входящие в Совет Безопасности ООН, могут помочь Украине в переговорах с РФ. Нужно составить основу государств — гарантов для страны.

Спецоперация вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Помимо денацификации и демилитаризации территории российские военные помогают жителям Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Более того, украинская сторона применяет такую же тактику и к гражданам из других территорий — уже во время спецоперации. Сообщалось о случаях обстрела украинцев, стоящих за гуманитарной помощью.

Российские представители неоднократно встречались с украинской стороной за столом переговоров. Однако последняя неоднократно переносила переговоры и меняла по ним условия. Москва передала Киеву проект документа об урегулировании ситуации, но Украина затягивает с ответом. Из-за этого Россия больше не доверяет украинским переговорщикам, заявила представитель МИД Мария Захарова.

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