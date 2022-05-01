Билл Гейтс придумал, как выявлять новые пандемии

Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Об этом сообщает издание Financial Times.
По словам Гейтса, среди сотрудников организации должны быть, как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Их основной задачей будет незамедлительное выявление угроз здоровью человека, а также улучшение координации между странами. Организацией должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает миллиардер.
Гейтс считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями предстоящей новой угрозы нужно заранее. «Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира», — сказал он.
Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.
Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Об этом сообщает издание Financial Times. По словам Гейтса, среди сотрудников организации должны быть, как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Их основной задачей будет незамедлительное выявление угроз здоровью человека, а также улучшение координации между странами. Организацией должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает миллиардер. Гейтс считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями предстоящей новой угрозы нужно заранее. «Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира», — сказал он. Ранее сообщалось, что Гейтс предупредил мир о новой угрозе. По его мнению, она опаснее, чем COVID-19.