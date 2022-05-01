01 мая 2022

Билл Гейтс придумал, как выявлять новые пандемии

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Бил Гейтс предложил создать организацию для новых пандемий, среди сотрудников должны быть, в том числе эпидемиологи Фото:
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Коронавирус COVID-19

Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам Гейтса, среди сотрудников организации должны быть, как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Их основной задачей будет незамедлительное выявление угроз здоровью человека, а также улучшение координации между странами. Организацией должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает миллиардер.

Гейтс считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями предстоящей новой угрозы нужно заранее. «Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Гейтс предупредил мир о новой угрозе. По его мнению, она опаснее, чем COVID-19.

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Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Об этом сообщает издание Financial Times. По словам Гейтса, среди сотрудников организации должны быть, как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Их основной задачей будет незамедлительное выявление угроз здоровью человека, а также улучшение координации между странами. Организацией должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает миллиардер. Гейтс считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями предстоящей новой угрозы нужно заранее. «Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира», — сказал он. Ранее сообщалось, что Гейтс предупредил мир о новой угрозе. По его мнению, она опаснее, чем COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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