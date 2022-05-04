Власти РФ помогут 10 млн малоимущим семьям с детьми

04 мая 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Поддержка семей охватит более десяти миллионов детей, заявил Котяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 10 млн детей, которые растут в семьях с финансовыми сложностями, будут охвачены государственными мерами поддержки. Об этом заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным. «В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей», — сказал Котяков во время встречи с Путиным, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении детских пособий. Новые выплаты на детей от восьми до 17 лет могут достигать до 100% от прожиточного минимума. В среднем по России они будут составлять от 6 до 12 тысяч рублей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Более 10 млн детей, которые растут в семьях с финансовыми сложностями, будут охвачены государственными мерами поддержки. Об этом заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным. «В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей», — сказал Котяков во время встречи с Путиным, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении детских пособий. Новые выплаты на детей от восьми до 17 лет могут достигать до 100% от прожиточного минимума. В среднем по России они будут составлять от 6 до 12 тысяч рублей, сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает данного показателя. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта.