В челябинском озере нашли тело свердловчанина

Рыбака искали несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В озере Байнауш в Челябинской области нашли тело рыбака, поиски которого длились несколько суток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСС) региона, им оказался 62-летний житель Свердловской области.

«2 мая тревогу забили очевидцы, которые рыбачили с берега. Целый день они наблюдали как мужчина рыбачил с лодки. Утром лодка осталась на том же месте на воде, но уже без рыбака. Тело утонувшего рыбака обнаружили 5 мая в 170 метрах от берега на глубине 2,5 метра. Его эвакуировали к берегу, и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.

В ведомстве напомнили о соблюдении личной безопасности во время нахождения на водоемах. В том числе, поясняют спасатели, не стоит пренебрегать спасательными жилетами во время рыбалки с берега или с лодки.