Австралия ввела санкции против Киселева

Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Список расширили госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян. Такие данные появились на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства.
Также под санкции попали журналисты — военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.
Одновременно под санкции Австралии попали ЧВК «Вагнер». Ограничения введены в отношении двух белорусских предприятий — производителя гусеничных машин «Минотор-Сервис» и ОАО «КБ Радар».
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.
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Австралия наложила санкции на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Список расширили госслужащие России, среди которых первый замдиректор ФСБ Сергей Королев, гендиректор RT Алексей Николов, врио главы МЧС Александр Чуприян. Такие данные появились на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии. Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства. Также под санкции попали журналисты — военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник. Одновременно под санкции Австралии попали ЧВК «Вагнер». Ограничения введены в отношении двух белорусских предприятий — производителя гусеничных машин «Минотор-Сервис» и ОАО «КБ Радар». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.