В России изменили условия льготной и семейной ипотеки

18 мая 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Россияне смогут взять жилье в ипотеку по большей стоимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России увеличили максимальную сумму кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 и 15 млн рублей соответственно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. «Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн рублей. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — сообщил Мишустин в эфире «России 24». По его словам, программа действует до конца года. Банкам, которые оформляют такую ипотеку, компенсируют ставку в пределах льготного лимита, отметил председатель кабмина. Ранее в России снизили с 12% до 9% ставку по льготной ипотеке, пишет «Ридус». Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Также в России разрешили сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой, а остальные деньги вносить с помощью первоначального взноса, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Льготная ипотека на вторичное жилье «оживит» спрос на новостройки, передают «Дни.ру» со ссылкой на экспертов по недвижимости.

В России увеличили максимальную сумму кредита по льготной и семейной ипотеке до 30 и 15 млн рублей соответственно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. «Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн рублей. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — сообщил Мишустин в эфире «России 24». По его словам, программа действует до конца года. Банкам, которые оформляют такую ипотеку, компенсируют ставку в пределах льготного лимита, отметил председатель кабмина. Ранее в России снизили с 12% до 9% ставку по льготной ипотеке, пишет «Ридус». Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Также в России разрешили сочетать льготный кредит на новостройки с рыночной или другой субсидированной ипотекой, а остальные деньги вносить с помощью первоначального взноса, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Льготная ипотека на вторичное жилье «оживит» спрос на новостройки, передают «Дни.ру» со ссылкой на экспертов по недвижимости.