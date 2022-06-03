Трехмесячную дочь героя спецоперации бесплатно примут в вуз

03 июня 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Дочь героя России будет учиться бесплатно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дочери погибшего российского военного, героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова трехмесячной Теймии Гаджимагомедовой выдали сертификат на бесплатное обучение в российском государственном социальном университете (РГСУ). Это первый сертификат, выданный детям героев спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе университета. «3 июня 2022 года на заседании Ученого совета Российского Государственного Социального Университета состоялось вручение самого первого образовательного сертификата на бесплатное обучение в РГСУ в рамках инициативы вуза по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Владельцем сертификата стала Теймия Нурмагомедовна Гаджимагомедова», — отмечается на сайте вуза. «Быть сопричастными к судьбе героической семьи Гаджимагомедовых очень много значит и для меня лично, и для всего коллектива РГСУ. Уверен, что наша образовательная инициатива поможет сохранить светлую память о воинах, отдавших свои жизни за независимость и процветание России, благополучие наших детей и внуков», — сказал исполняющий обязанности ректора Андрей Хазин, сообщается на сайте РГСУ. Сертификат вручили отцу погибшего Энгельсу Гаджимагомедову. Все дети погибших военных из России и Донбасса, которые участвовали в спецоперации на Украине, могут получить сертификат на бесплатное обучение в РГСУ на любом факультете и в любое время. Такие меры приняли в марте 2022 года. Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в феврале при исполнении боевого задания во время спецоперации на Украине. Он стал первым, кого удостоили звания героя РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, раненый военный не оставил поле боя и подорвал себя гранатой вместе с боевиками, которые его окружили. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу заявлял Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Дочери погибшего российского военного, героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова трехмесячной Теймии Гаджимагомедовой выдали сертификат на бесплатное обучение в российском государственном социальном университете (РГСУ). Это первый сертификат, выданный детям героев спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе университета. «3 июня 2022 года на заседании Ученого совета Российского Государственного Социального Университета состоялось вручение самого первого образовательного сертификата на бесплатное обучение в РГСУ в рамках инициативы вуза по поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Владельцем сертификата стала Теймия Нурмагомедовна Гаджимагомедова», — отмечается на сайте вуза. «Быть сопричастными к судьбе героической семьи Гаджимагомедовых очень много значит и для меня лично, и для всего коллектива РГСУ. Уверен, что наша образовательная инициатива поможет сохранить светлую память о воинах, отдавших свои жизни за независимость и процветание России, благополучие наших детей и внуков», — сказал исполняющий обязанности ректора Андрей Хазин, сообщается на сайте РГСУ. Сертификат вручили отцу погибшего Энгельсу Гаджимагомедову. Все дети погибших военных из России и Донбасса, которые участвовали в спецоперации на Украине, могут получить сертификат на бесплатное обучение в РГСУ на любом факультете и в любое время. Такие меры приняли в марте 2022 года. Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в феврале при исполнении боевого задания во время спецоперации на Украине. Он стал первым, кого удостоили звания героя РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, раненый военный не оставил поле боя и подорвал себя гранатой вместе с боевиками, которые его окружили. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу заявлял Путин.