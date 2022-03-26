РГСУ изменил правила приема детей погибших военных на годы вперед

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Дети погибших военных могут получить бесплатное высшее образование в РГСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский государственный социальный университет готов бесплатно обучать детей, родители которых погибли, будучи военнослужащими, в ходе спецоперации на Украине. При этом дети могут поступить в вуз в любое время. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

«Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной операции могут по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой специальности. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду — когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов и никогда их не увидит. Мы ждем их через 17 — 18 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники РСГУ постараются самостоятельно найти детей погибших солдат, чтобы выдать семьям сертификаты на бесплатное обучение. Однако наличие такого документа — не обязательное условие. При желании обучаться в вузе детям погибших нужно будет предъявить соответствующие документы от соцзащиты.

Россия сейчас проводит спецоперацию на Украине — в первую очередь, чтобы защитить народ ДНР и ЛНР. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, но не оккупация. Украинская сторона обстреливала мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», наносила удары авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Минобороны РФ накануне сообщило, что от националистов и ВСУ уже освобождено 93% территории ЛНР и 54% ДНР.

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Российский государственный социальный университет готов бесплатно обучать детей, родители которых погибли, будучи военнослужащими, в ходе спецоперации на Украине. При этом дети могут поступить в вуз в любое время. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения. «Все дети погибших российских, донецких и луганских участников специальной операции могут по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой специальности. Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду — когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов и никогда их не увидит. Мы ждем их через 17 — 18 лет», — говорится в сообщении. Отмечается также, что сотрудники РСГУ постараются самостоятельно найти детей погибших солдат, чтобы выдать семьям сертификаты на бесплатное обучение. Однако наличие такого документа — не обязательное условие. При желании обучаться в вузе детям погибших нужно будет предъявить соответствующие документы от соцзащиты. Россия сейчас проводит спецоперацию на Украине — в первую очередь, чтобы защитить народ ДНР и ЛНР. Ее цель — денацификация и демилитаризация территории, но не оккупация. Украинская сторона обстреливала мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган», наносила удары авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Минобороны РФ накануне сообщило, что от националистов и ВСУ уже освобождено 93% территории ЛНР и 54% ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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