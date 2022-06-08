МО: российские военные не применяют химоружие в ходе спецоперации. «Его запасы уничтожены»

09 июня 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Мизинцев заверил, что РФ уничтожила все химоружие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не использует химическое оружие, а его запасы были ликвидированы. Об этом напомнил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. «Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», — рассказал Мизинцев на брифинге. Заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ 8 июня. Кроме того, МО отмечает, что по имеющейся достоверной информации сотрудники СБУ планируют очередную провокацию с применением химических веществ. Известно, что в городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. «По замыслу „киевских сценаристов“ по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области», — предупредил Мизинцев. В конце мая генерал-полковник уже упоминал про планы националистов устроить взрыв в Сумах. Он отмечал, что националисты хотят нанести артиллерийский удар по территории РФ из Сумской области, тем самым спровоцировав русских на конфликт. Согласно задумкам ВСУ, после этого со стороны русских военных последует ответный удар, после чего украинские силовики распылят в Сумах ядовитые вещества, а ответственность возложат на Россию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия не использует химическое оружие, а его запасы были ликвидированы. Об этом напомнил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. «Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», — рассказал Мизинцев на брифинге. Заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ 8 июня. Кроме того, МО отмечает, что по имеющейся достоверной информации сотрудники СБУ планируют очередную провокацию с применением химических веществ. Известно, что в городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. «По замыслу „киевских сценаристов“ по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области», — предупредил Мизинцев. В конце мая генерал-полковник уже упоминал про планы националистов устроить взрыв в Сумах. Он отмечал, что националисты хотят нанести артиллерийский удар по территории РФ из Сумской области, тем самым спровоцировав русских на конфликт. Согласно задумкам ВСУ, после этого со стороны русских военных последует ответный удар, после чего украинские силовики распылят в Сумах ядовитые вещества, а ответственность возложат на Россию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, основные цели операции — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.