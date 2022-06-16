Пасечник предрек судьбу Зеленского после спецоперации

16 июня 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Основная задача ЛНР — добраться до Зеленского до того, как он покинет Украину, считает Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен быть передан под трибунал до того, как покинет страну в связи с проигрышем украинских войск в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Думаю, на сегодняшний день самая главная задача — как-то добраться до него [Зеленского]. Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины», — сказал Пасечник в интервью РИА «Новости». По его словам, Зеленский должен быть объявлен военным преступником в рамках трибунала. «Безусловно, он [Зеленский] как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, за это он будет отвечать», — резюмировал Пасечник. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является защита жителей Донбасса и освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть передан под трибунал до того, как покинет страну в связи с проигрышем украинских войск в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Думаю, на сегодняшний день самая главная задача — как-то добраться до него [Зеленского]. Ведь он же наверняка покинет территорию Украины, когда поймет, что окончательно все проиграно, если он сейчас еще находится на территории Украины», — сказал Пасечник в интервью РИА «Новости». По его словам, Зеленский должен быть объявлен военным преступником в рамках трибунала. «Безусловно, он [Зеленский] как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, за это он будет отвечать», — резюмировал Пасечник. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ее основными целями является защита жителей Донбасса и освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.