Посол Венгрии объяснил отказ помогать Украине оружием

Венгерские лидеры осознают последствия транспортировки вооружения на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Венгрия не готова жертвовать своими гражданами, которые могут пострадать от последствий транспортировки вооружения на Украину. Об том заявил посол Венгрии в Германии Этер Дьеркеш, объясняя отказ в военной помощи Украине.

«На это есть веская причина: Россия заранее ясно дала понять, что транспортировка оружия является законной военной целью. Венгерское меньшинство теперь живет на границе с Украиной. У правительства есть конституционное обязательство защищать этих людей. Если там будут атакованы транспорты с оружием, эти люди будут в опасности. Мы не можем этого допустить», — сказал Дьеркеш в интервью немецкому изданию Welt.

Западные страны активно поставляют военную помощь на Украину в ходе специальной операции РФ по демилитаризации страны. Несмотря на это, Венгрия по-прежнему остается одним из немногих европейских государств, не желающих принимать даже косвенное участие в боевых действиях на Украине. Позже советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан предложил европейским странам перестать вводить санкции против России и начать переговоры о прекращении боевых действий, передает RT.

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