В Крыму опровергли обвинения в морской блокаде Украины

09 июля 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет отверг обвинения в морской блокаде Украины Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Никакой морской блокады Украины нет, все это вздор. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что некоторые западные лидеры ведут разговоры о том, что Россия может начать топить украинские суда с зерном. «Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», — сказал депутат, его слова передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Запад умалчивает, что выход судов из портов Украины на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Никакой морской блокады Украины нет, все это вздор. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что некоторые западные лидеры ведут разговоры о том, что Россия может начать топить украинские суда с зерном. «Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», — сказал депутат, его слова передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Запад умалчивает, что выход судов из портов Украины на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. В Минобороны РФ сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов в ходе специальной операции по демилитаризации Украины.