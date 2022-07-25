В Кремле ответили на заявление Шольца о «ненадежном поставщике»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия всегда выполняла свои обязательства, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия является «ненадежным поставщиком» энергоресурсов, является неправдой. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти заявления контрастируют с реальностью и с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять свои обязательства. То, что произошло снижение объемов поставок, связано с ограничениями, которые ввели сами европейцы. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия ограничений, которые видят сами европейцы и страдают от них», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия является «ненадежным поставщиком» энергоресурсов, является неправдой. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эти заявления контрастируют с реальностью и с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять свои обязательства. То, что произошло снижение объемов поставок, связано с ограничениями, которые ввели сами европейцы. Здесь нет никакой политики, здесь есть последствия ограничений, которые видят сами европейцы и страдают от них», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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